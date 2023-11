“Abbiamo ottenuto tante risorse per l’agricoltura italiana, ma molto c’è ancora da fare”

A WineNews, il bilancio di un anno di Governo da parte del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “È vero che il vino italiano non cresce sui mercati, ma è sempre più apprezzato e afferma sempre più la sua distintività e qualità, per cui viene apprezzato nel mondo. E a Vinitaly porteremo delle novità perché torni a crescere sui mercati, con una promozione sempre più attenta. Ma ci sono tante filiere con enormi potenzialità, come quella del vino. Per esempio, quella dell’olio extravergine di oliva italiano”.

