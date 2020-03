Accomasso, Docg Barolo Rocche dell'Annunziata Vigna Rocchette 2012

Lorenzo Accomasso può essere considerato l’ultimo vecchio del Barolo. La cantina Giovanni Accomasso e figli si trova a La Morra, frazione Annunziata, prima di Barolo ed è come se qui il tempo si fosse fermato. Il vigneto è quello di Rocche dell’Annunziata, sottozona Rocchette. Macerazioni a dir poco lunghe, legno grande, in pratica nient’altro. Dai 3 ettari di proprietà la cantina ricava due Barolo Cru, Rocche e Rocchette. Il Rocchette 2012, è “semplicemente” Barolo paradigmatico, a cui gli si perdona volentieri anche qualche piccola sgrammaticatura: liquirizia, fiori appassiti, petali di rose e terra al naso. In bocca, è sapido, leggiadro, dai tannini nervosi e dolci allo stesso tempo.

