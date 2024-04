Achilli al Parlamento - Roma

Da un’intuizione e dalla passione per il vino di Gianfranco Achilli nasceva nel 1972 “Achilli al Parlamento”, un’enoteca con selezionate etichette da abbinare a tartine gourmet. Ad accogliere oggi i clienti, con cortesia e competenza, ci sono Cinzia (la figlia di Gianfranco) e il marito Daniele Tagliaferri, che portano avanti “con passione e orgoglio” - come racconta Cinzia, la tradizione di famiglia. All’enoteca, dieci anni fa, si sono abbinati il ristorante e il bistrot. In cucina si distingue lo chef Pierluigi Gallo, di origini campane e cresciuto in Abruzzo, dove si è formato anche alla scuola di Niko Romito. Lo chef propone una visione contemporanea della cucina tradizionale, “dove - spiega Gallo - trasferisco le esperienze personali, quindi una cucina dei territori, di ricerca, che lavora sul gusto e sulla riconoscibilità dei piatti”. Da provare “Senza spaghetto alle vongole”, tortellini con farcia di spaghetti aglio, olio e peperoncino, posti alla base di un’emulsione di vongole.

