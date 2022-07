Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2021

“Single vineyard” aziendale e fiore all’occhiello di Adami, il Vigneto Giardino, di proprietà della famiglia Adami dal 1920, è probabilmente il migliore appezzamento non solo dell’azienda ma di tutta la zona di Colbertaldo di Vidor, sottozona di Valdobbiadene. Un luogo capace di produrre Prosecco fruttati, leggeri e tendenzialmente raffinati dall'impronta ben leggibile. Il Rive di Colbertaldo da qui ottenuto, nella versione 2021, è spumante dall’importante residuo zuccherino, assolutamente consigliabile come aperitivo ma anche piacevole compagno con piatti leggeri e a fine pasto. Giallo paglierino, dalla spuma fitta, al naso esprime note fresche di mela, pesca gialla e fiori di glicine e d’acacia. Un profilo olfattivo che accompagna un assaggio intenso nei ricordi di frutta, di consistente ampiezza, morbido e fragrante. Radici storiche solide - anno di fondazione dell’azienda 1920 - e massimo impegno di Franco e Armando Adami nel mantenere tenacemente l’azienda ancorata alla tradizione e alla valorizzazione dei suoi vigneti migliori, sono il “marchio di fabbrica” di questa realtà produttiva, che ha rinunciato ad espandersi a dismisura, come il successo del Prosecco avrebbe invitato a fare, producendo i suoi vini dalle vigne di proprietà (12 ettari) e dalle uve prodotte da conferitori che da anni fanno come un tutt’uno con l’azienda di Vidor (produzione complessiva di 700.000 bottiglie).

