Langosteria - Pareggi, Santa Margherita Ligure (GE)

La “galassia” Langosteria di Enrico Buonocore - con locali a Milano, St Moritz e Parigi - unisce alcuni codici dell’alta cucina con quelli della cucina industriale, intesa come insieme di processi che rendono riproducibile il lusso e il benessere. Nel ristorante Paragggi, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, la proposta è quella di un fine dining in stile marittimo: dal sashimi di ricciola e salsa Jalapeno, al carpaccio di tonno melanzane, pomodoro candito e basilico; dal ceviche di cernia e gamberi, patate del Salento e finger lime, al carpaccio di dentice, salicornia e bottarga. Per poi passare ai pansoti alla Versiliese, datterino giallo e battuto di mare, alla calamarata damare; dagli gnocchi con gamberi rossi di Sicilia e datterino, al basilico ai paccheri con branzino, olive, capperi e limone. Arrivando ai secondi come la chateaubriand di cernia alla brace con asparagi e pak choi; il tonno rosso al carbone, scarola e salsa ai tre pomodori; infine l’astice blue, olio Evo, limone e peperoncino fermentato.

