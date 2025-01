Adami, Docg Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2023

Il Vigneto Giardino di Adami si chiama “Asciutto” per ricordare il suo esordio nel 1933 alla 1a Mostra Mercato dei Vini Tipici d’Italia come primo Valdobbiadene da singolo vigneto di tutto il territorio. La versione 2023 profuma di iris e pesca bianca, con note gessose; il sorso è cremoso e dolce, con una buona aderenza sapida e un lungo finale di pera e fiori di campo. La famiglia Adami produce altre 3 Prosecco Superiore da Rive: il Col Credas da Farra di Soligo e il Cartizze. Si aggiungono l’Extra Dry Dei Casel, il Brut Bosco di Gica e il Nature Col Fondo. Infine Garbèl, un Prosecco Treviso, per un totale di circa 800.000 bottiglie di produzione media all’anno.

