Adelsheim, Oregon Chehalem Mountains Pinot Noir Quarter Mile Lane Vineyard 2019

Adelsheim Vineyard è una cantina americana fondata nel 1971 a Newberg sulle Chehalem Mountains, nella parte più a Nord della Willamette Valley in Oregon, da David e Ginny Adelsheim pionieri della Willamette Valley (meta che si è rivelata ideale, sia grazie al clima che al terreno, per il Pinot Nero e non solo) in ambito vitivinicolo. Fin dall’inizio gli Adelsheim hanno intrapreso la strada della zonazione, formalizzandola, e della sostenibilità (la cantina vanta infatti la Certificazione Live). Negli Anni Ottanta erano solo dieci i produttori della regione (oggi il numero delle cantine presenti tocca quota 600), famiglie che nel corso del tempo, tra incontri e degustazioni, hanno creato un’identità del territorio. Il Pinot Noir Quarter Mile Lane Vineyard 2019 è il simbolo della cantina e della sua evoluzione. Il vino è prodotto con l’uva proveniente dal blocco uno della Quarter Mile Lane Vineyard, la prima vigna allevata dagli Adelsheim e non senza qualche difficoltà: solo 249 delle viti di Pinot Nero piantate ad agosto 1972 sopravvissero ai primi mesi, prima che poi la coppia ci riprovasse nel 1974 con il clone Pommard (salvo poi scoprire, in un secondo momento, che parte di questi probabilmente non lo erano). Il vino riposa in botti di rovere francesi per dieci mesi prima di essere imbottigliato. Di color rosso rubino, sprigiona profumi di spezie e ciliegie. Un vino elegante da meditazione.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2023