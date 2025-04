Adolfo Urso: “ci stiamo confrontando nel Governo sugli eventuali sostegni alle imprese”

“Ci stiamo confrontando nel Governo e da martedì con le associazioni d’impresa per capire quali possono essere gli interventi più appropriati, alla luce anche delle regole Ue sugli aiuti di Stato, salvo si decidesse diversamente, cioè sospendendo Patto di Stabilità e atti conseguenti. Ma per agire in modo mirato ed efficace, bisogna capire come vanno le trattative, se porteranno ad una riduzione dei dazi e su quale settore o ad un aumento di misure daziarie di ritorsione Ue con un impatto diverso”. Così, a WineNews, da Vinitaly 2025, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (credit: Veronafiere/Ennevi).

