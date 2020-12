Agli Amici 1887

Nel centro di Udine il punto di riferimento gastronomico ha un nome preciso e dal sapore evocativo: Agli Amici. Condotto con ardore e autorevolezza dalla coppia formata da Michela e Emanuele Scarello, anche in un periodo di difficoltà estrema come quello attuale, non lascerà da soli i suoi estimatori. Il periodo più buio della pandemia è stata l’occasione per rinnovare il locale, già dall’atmosfera decisamente ospitale e raffinata, e la squadra che lavora in sala e ai fornelli è rimasta comunque in attività. Intanto, come consuetudine, in tempo di feste natalizie, è in arrivo il favoloso Panettone all’albicocca e Picolit. Poi, ed è questa la notizia più bella, almeno a pranzo, sarà possibile tornare ad assaporare le solide ed impeccabili preparazioni di questo locale, capace di passare disinvoltamente dal mare alla terra, dalla tradizione al tocco innovativo, ritrovando nel piatto una cucina che racconta una storia ultra secolare, una passione e un legame profondo con il proprio territorio.

