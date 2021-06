Agricoltori e viticoltori, i testimoni del cambiamento climatico. Che è una questione globale

Il messaggio di Marco Cattaneo, direttore del “National Geographic”, da VitaeFuture, evento firmato dal Consorzio del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene Docg. “Quello che accade in agricoltura, anche in Italia, è la miglior risposta a chi è scettico su questo fenomeno che riguarda tutti, e che chiama in causa anche il tema delle migrazioni. Servono buone politiche, per accompagnare i territori e l'agricoltura verso un cambiamento in atto”

