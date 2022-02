“Agricoltura protagonista delle transizione ecologica. Ma l’aumento dei costi preoccupa”

Parla Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. “Nel 2021 grande ripresa dopo il disastro 2020. Ma la crescita dei prezzi di materie prime ed energia non lascia presagire prospettive rosee, scaricare i costi sul mercato non è semplice e tante aziende così rischiano di chiudere. Serve un intervento del Governo, al quale abbiamo scritto per un tavolo interministeriale per parlare del futuro dell’agroalimentare italiano”.

