Oscar Farinetti: “abbiamo il vantaggio che quasi 2/3 del mondo non bevono vino, andiamo a cercarli”

Che cosa ne pensa del momento non semplice che vive il vino, chi, come Oscar Farinetti, patron di Eataly e produttore, da sempre predica ottimismo? “è difficile, ma ce la faremo - ha detto, a WineNews, dal “Forum della Cultura del Vino” della Fondazione Italiana Sommelier - Fis, a Roma - il segreto per noi italiani è meno vino, più qualità e più clienti. Quasi 2/3 del mondo non bevono vino: alziamo il sedere dalla sedia e andiamo a cercarli, per avere un mercato mondiale più ampio possibile, con meno quantità e più clienti. E non esageriamo sui prezzi: ci stiamo montando la testa”.

