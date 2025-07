“Più che “smart” o “pop”, la comunicazione deve adattarsi al contesto. Ma rispettando il vino”

WineNews è con Daniela Scrobogna, sommelier, presidente Comitato scientifico Scuola Alta Formazione di Fondazione Italiana Sommelier (Fis): “il comico Antonio Albanese? Lo prendiamo ad esempio per prenderci in giro, ma non demonizziamo il sommelier, come spesso accade sui social, dove alcuni “pseudo-influencer” banalizzano il vino. Più che “smart” o “pop”, la comunicazione deve adattarsi a chi ascolta, senza sminuire ciò che racconta. Serve rispetto per il vino e conoscere quello che c’è dietro alla produzione di ogni bottiglia”.

