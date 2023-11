“Agricoltura settore cruciale per l’economia italiana, e presidio territoriale fondamentale”

A WineNews le parole di Elly Schlein, segretario del Pd, dall’assemblea della Cia-Agricoltori Italiani. “È un settore sottoposto a stress pesanti, è il più colpito dagli effetti metereologici estremi, che sono conseguenza della crisi climatica, e va preso per mano e accompagnato nelle trasformazioni necessarie, per assicurare sostenibilità ambientale, economica e sociale alle imprese. E si può fare tanto investendo in ricerca, innovazione e competenze”.

