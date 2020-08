Agrirelais Baglio di Pianetto

Ospitalità e accoglienza all’insegna del buon cibo e del buon vino, immersi in un’oasi tra vigneti e oliveti a pochi chilometri da Palermo. Questo l’identikit del ristorante Agrirelais della cantina siciliana Baglio di Pianetto, che dopo i mesi di lockdown ha riaperto le sue porte, a luglio, adeguandosi alla perfezione alle nuove norme di sicurezza, modellando percorsi studiati ad hoc per sfruttare gli spazi disponibili, sia nella attività ricettiva che nelle visite in cantina, valorizzando al massimo le aree esterne. Le creazioni sono dello chef Vito Priolo, che guardano alla cucina tradizionale dell’isola con mirati tocchi inventivi e sempre “pescando” le cose migliori dal grande giacimento gastronomico siciliano. Il ristorante interno, i saloni, la stanza di lettura, la veranda sul giardino, la piscina, sono invece i luoghi dove vivere la vita comune nell’Agrirelais. Senza dimenticare, naturalmente, quello che rappresenta il cuore pulsante della tenuta: la visita in cantina con la degustazione dei vini più rappresentativi che proprio in questa cornice vengono prodotti.

