Uno stimolante e dinamico ristorante nel cuore del Soave: Al Callianino di Montecchio di Crosara è animato dallo chef Alberto Mori e dalla moglie Ivana Firulesko. I piatti sembrano aver raggiunto una solidità stilistica già riconoscibile e l’impostazione della cucina pesca con mano sicura tra i classici, sia di mare che di terra, per rivisitarli con tecniche e cotture più creative e moderne, ma senza inutili forzature. Grande l’attenzione alla materia prima del territorio, che quasi sempre arriva da piccoli produttori della zona. Dal menu come antipasto da provare la Sopressa di Brenton con la giardiniera prodotta nel locale o la battuta di Neanderthal. Tra i primi lo spaghetto al nero trota e finferli, mentre per secondo si può andare sulla lingua di vitello tonnato. Dolce finale, per esempio, la ciliegia con crumble al cacao speziato.

I TOP 5 DEL “CALLIANINO”

1. Le Battistelle

Soave Classico Roccolo del durlo 2018 - € 27,00

2. Filippi

Verona Garganega Monteseroni 2018 - € 28,00

3. Ca' Rugate

Veneto Bianco Studio 2017 - € 27,00

4. Zambon

Soave Le cervare 2018 - € 24,00

5. Piccinin

Vino Bianco Montemagro 2018 - € 24,00

