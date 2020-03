Il Ristorante Al Calmiere si trova in una piazzetta del centro storico di Verona, accanto alla Basilica di San Zeno. Il locale nacque come osteria nel lontano 1921 per iniziativa di un gruppo di soci che decisero di calmierare il prezzo del mezzo litro di vino, da cui il nome. Negli anni è diventata una delle trattorie più significative nell’offerta della cucina veronese, conservando un ampio bancone all’ingresso, tipico delle osterie della città. Nel ricco menu sono presenti numerose specialità tradizionali della città e del Veneto, tra cui polenta con funghi, lardo e soppressa; sfilacci di cavallo; bigoli al torchio; gnocchi fatti in casa; pasta e fasoi; nodi d'amore di Valeggio. Nella scelta, per quanto riguarda i secondi, spicca il monumentale carrello delle carni bollite, orgoglio della casa e delizia per il palato (manzo, cotechino, lingua naturale e salmistrata, prosciutto, testina di vitello) accompagnato dall’immancabile pearà. A fine pasto fichi al Marsala o sbrisolona artigianale o, ancora, tiramisù con pandoro di Verona.

