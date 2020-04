Fabio Pompanin, insieme alla moglie Lorena, animano Al Camin dal 2006. Si tratta di un ristorante dal taglio internazionale, con qualche mirata digressione sulla cucina di territorio, che spazia dal mare alla terra, con scelta delle materie prime molto attenta, a comporre piatti ben centrati e, in generale, di ottima fattura. Senz’altro un luogo dove c’è sostanza più che apparenza, come dimostrano piatti quali il timballo di riso nero con gamberi e salsa al curry; pasta e ravioli fatti in casa; le zuppe di stagione; il baccalà; la cacciagione, ma anche delle pietanze diventate ormai piccoli classici del locale come gli gnocchetti di patate con pesto di rucola, gamberi e rana pescatrice; la crema di piselli con gnocchetti di rapa rossa e gambero al basilico; il rollè di pollo alle olive con carciofi spadellati; la tartare di daino, nocciole e porcini; o le casunzie, tortelli ampezzani ripieni di puzzone di Moena con speck croccante. Cantina di buon spessore, con una scelta decisamente ben pensata.

