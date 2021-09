Al Pompiere - Verona

Nel centro di Verona il ristorante Al Pompiere è una vera e propria istituzione per i gourmet della città scaligera. Qui, lo chef Marco Dandrea propone una cucina autenticamente tradizionale, con piatti veraci e succulenti: tra i 35 tipi diversi di salumi e un banco dei formaggi con un centinaio di tipologie, ecco la pasta e fagioli “Giovanni Gabbrielli”; i ravioli farciti di faraona della Lessinia con il suo fondo ristretto; il baccalà mantecato con la polenta; la guancia di manzo all’Amarone e coda di bue brasata con purè di patate e, per finire, l’immancabile tiramisù. Il suo curioso nome lo si deve in realtà al non averlo: aperta nella prima metà del secolo scorso, la trattoria è nata come semplice osteria per mano di un pompiere andato in pensione, che non diede mai un nome al locale. Per questo fu nominata dai suoi frequentatori “Al Pompiere”, in onore dell’oste fondatore.

I TOP 5 DI “AL POMPIERE”

1. Musella, Bianco Veronese Garganega Drago Bianco 2019 - € 25.00

Garganega in purezza dal carattere deciso

2. Anselmi, Veneto Bianco Capitel Croce 2020 - € 32.00

Uno dei bianchi più noti del veronese enoico

3. Prà, Soave Classico Monte Grande 2018 - € 30.00

Soave di grande fascino e bella esecuzione

4. Pieropan, Soave Classico La Rocca 2019 - € 45.00

Probabilmente il Soave più noto (e più buono) di tutti

5. Roccolo Grassi, Soave Classico Superiore La Broia 2017 - € 24.00

Raffinata interpretazione del bianco scaligero per eccellenza

