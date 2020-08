Alberelli di Giodo, Doc Sicilia Nerello Mascalese 2018

Di Carlo Ferrini sappiamo quasi tutto del suo impatto fondamentale sui destini del vino italiano. Meno sappiamo delle sue vere passioni enoiche. Ma, guardando a quali zone ha scelto per diventare lui stesso vignaiolo, forse qualcosa in più la capiamo. Montalcino da un lato e l’Etna dall’altro, lo svelano come un attento e, soprattutto, appassionato amante del vino, così semplicemente. Una passione che si ritrova ben espressa nell’Alberelli di Giodo 2018. Vino a dir poco impeccabile, dove finezza e fragranza prevalgono sulla potenza e l’estrazione, il naso è sfumato di piccoli frutti rossi e cenni di pietra focaia e la bocca è snella e consistente, golosa e profonda.

