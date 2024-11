Alberelli di Giodo, Terre Siciliane Igt Nerello Mascalese 2021

Il Nerello Mascalese 2021 di Alberelli di Giodo è rosso raffinato dai profumi di pesca, ribes e mandarino, con tocchi speziati ed erbacei di menta e salvia. In bocca il sorso è teso e dinamico, dal frutto fresco e dai tannini ancora nervosi, terminando in un lungo e sapido finale. Alberelli di Giodo è il “lato” siciliano del progetto enologico di Carlo Ferrini che ha il suo fulcro a Montalcino. Nell’isola conta su circa due ettari, spezzettati in diversi piccoli appezzamenti, in prevalenza vecchi impianti ad alberello anche pre-fillosserici e quindi anche a piede franco tra gli 80 e i 100 anni d’età, posti tra i 900 e i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, sul versante Nord dell’Etna.

(are)

Copyright © 2000/2024