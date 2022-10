Alberto Spagnolli (Efsa) e le scelte dei cittadini Ue che migliorano l’accesso al cibo nel mondo

L’Efsa è l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nata nel 2002 dopo il susseguirsi di crisi alimentari a fine anni Novanta, e che rappresenta la fonte di consulenza scientifica e di comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare. WineNews ha chiesto ad Alberto Spagnolli, consigliere del direttore esecutivo Bernhard Url, l’obbiettivo della campagna di sensibilizzazione per i cittadini Ue #EUChooseSafeFood, quali scelte alimentari possiamo fare per migliorare la sicurezza alimentare e su cosa si fonda il sistema di sicurezza alimentare Ue.

