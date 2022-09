Albino Russo: il 2022 per la gdo è andato meglio del previsto, ma ora gli italiani tirano la cinghia

“Il primo semestre 2022 è andato meglio del previsto, con i volumi di vendita che hanno tenuto nella gdo italiana, tornata ad essere il punto di riferimento per i consumatori che negli ultimi anni si erano rivolti a canali tradizionali, specializzati e alternativi. Ma d’ora in poi con l’inflazione che riduce il potere d’acquisto, si stimano 2.300 euro in meno a famiglia”. È l’analisi di Albino Russo, dg Ancc Coop-Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, curatore del “Rapporto Coop 2022”. Il vino? “Con la pandemia è diventato quasi un comfort food, fondamentale per la tavola domestica”.

