Alessandro Cattelan: il vino ha bisogno dei giusti strumenti per essere capito, specie tra i giovani

A WineNews il conduttore di X Factor e #EPCC: “il Nebbiolo il mio preferito, se fosse musica sarebbe pop, se fosse un personaggio, Eric Cantona. Il vino, come tutte le cose che hanno bisogno dei giusti strumenti per essere capite, ad alti livelli diventa necessariamente elitario, però è anche una delle cose più comuni che possiamo trovare sulle tavole italiane. Per i giovani il discorso è strano, si beve per bere, dovremmo educarli al bere, sia per responsabilizzarli che perché sarebbero i primi a goderne. Io non posso considerarmi un esperto, ne so molto meno di quanto vorrei, ma mi piace il vino, su tutti il Nebbiolo, a cui sono legato anche per le mie origini piemontesi”.

Copyright © 2000/2020