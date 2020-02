Allegrini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Fieramonte Riserva 2013

La nuova edizione del big di casa Allegrini sul fronte fondante del mondo Amarone - intanto la ditta s’è espansa, come si sa, benissimo a Bolgheri e l’ultima novità sono i borgognotti in distribuzione, da Olivier Leflaive a Thibault Liger-Belair con un pacchetto includente anche godibili Beaujolais - continua la storia importante dell’etichetta. Programmaticamente in bilico tra radici e attualità, lungo affinamento in legno ma poi corroborante lunga sosta in massa pre bottiglia e in vetro, il vino fa esplodere al naso e nel sorso l’impattante, calda, imperiosa tessitura della tipologia, ma la ricama di fini nuance balsamiche e dialettiche fughe su note officinali.

(Antonio Paolini)

