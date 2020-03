Allegrini, Rosso Veronese Igt La Grola 2016

L’azienda Allegrini, alla sua sesta generazione, dispone di 150 ettari a vigneto, per una produzione media di 1.000.000 di bottiglie, ed è una delle realtà più importanti della Valpolicella. Nell’espansione della viticoltura italica, avvenuta a cavallo tra gli anni '50 e '60 del Secolo scorso, Giovanni Allegrini divenne da subito un protagonista della storia enologica della sua terra. Walter, il suo primogenito, prematuramente scomparso, grazie agli insegnamenti del padre valorizzò il patrimonio viticolo del veronese in modo innovativo. Oggi, gli altri due figli, Franco e Marilisa Allegrini, hanno consolidato l’azienda ai massimi vertici, espandendosi anche in Toscana, a Bolgheri (Poggio al Tesoro) e a Montalcino (San Polo). La Grola, da cui prende il nome il vino oggetto del nostro assaggio è una collina posta nel comune di Sant’Ambrogio nel pieno della Valpolicella Classica a delimitare il confine tra la Valpolicella e la Valdadige. I suoi vigneti sono stati impiantati nel 1979 e nel 1998, ed è anche il luogo di provenienza delle uve destinate a La Poja. La Grola 2016, che potremmo quindi definire l’"alter ego" de La Poja, è un incontro di vitigni locali - Corvina Veronese e Oseleta - che matura per 16 mesi in barrique. I suoi profumi sono ampi e avvolgenti con note di frutti di bosco, ginepro, tabacco e caffè; in bocca, è morbido, succoso, articolato e ben ritmato.

