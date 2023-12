Allegrini, Rosso Veronese Igt La Grola 2019

La Grola, da cui prende il nome il vino oggetto del nostro assaggio è una collina posta nel comune di Sant’Ambrogio nel pieno della Valpolicella Classica: delimita il confine tra la Valpolicella e la Valdadige e regala un panorama mozzafiato che passa dalle rive occidentali del Lago di Garda ai confini orientali della città di Verona. Nei suoi terreni sono stati impiantati, nel 1979 e nel 1998, i vigneti da cui provengono anche parte delle uve destinate al Corvina in purezza La Poja. La Grola 2019, che potremmo quindi definire l’“alter ego” de La Poja, è invece un assemblaggio a base di uve sempre locali - Corvina e Oseleta - che matura per 16 mesi in barrique di secondo passaggio e 2 mesi in legno grande. I suoi profumi sono ampi e avvolgenti e caratterizzati da rimandi ai frutti rossi maturi, al tabacco, alla polvere di caffè e alla vaniglia; in bocca il sorso è morbido, tendenzialmente dolce e dal finale intenso su ritorni fruttati e speziati. L’azienda di Fumane oggi lavora 150 ettari a vigneto - frutto di un’articolata azione di progressivo e mirato ampliamento del proprio parco viticolo - per una produzione complessiva di 1.300.000 bottiglie. Nata durante l’espansione della viticoltura nazionale, avvenuta a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, ha valorizzato il patrimonio viticolo del veronese in modo innovativo. Oggi è ormai un consolidato top player del veneto enoico e non solo, fra i fondatori delle Famiglie storiche.

(fp)

