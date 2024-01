“Allegrini sarà ancora un’azienda a conduzione familiare, ma con più managerialità”

Parla Francesco Allegrini, che ora guida l’azienda con i fratelli Giovanni e Matteo, figli di Franco, e Silvia, figlia di Walter Allegrini. “Riassetto in famiglia perchè noi, dopo la morte di mio padre, volevamo concentrarci sulla Valpolicella, con Allegrini e Corte Giara, oltre al Lugana, e abbiamo acquistato le quote di Marilisa, concentrata sulle sue aziende (San Polo, a Montalcino, Poggio al Tesoro, a Bolgheri, Villa delle Torre, a Fumane, in Valpolicella, ndr). Nel futuro, nuova cantina, struttura societaria familiare ma con più manager, come il direttore Luca Ardiri. E investiremo ancora in distribuzione, anche se ovviamente senza le aziende toscane, ma arriveranno nuovi Champagne e la Borgogna”.

