Allegrìo - Roma

Al civico 114 della strada della Dolce Vita nasceva un anno fa Allegrìo, ristorante che celebra i piatti regionali e romani ma anche pizzeria, cafè & lounge bar. Sabrina Corbo, creative director italo-britannica, ne ha curato la realizzazione con l’intento di esprimere (a cominciare dal logo del sole ridente all’ingresso), “quella gioia di vivere che gli italiani trasmettono nel mondo”. Le quattro sale del ristorante, come dichiarano i loro nomi Joyful, Lucky, Intrepid e In Love, vogliono trasmettere un’esperienza emozionale e hanno ciascuna un menù dedicato. Alcuni piatti iconici di Allegrìo, a partire dalla speciale carbonara “My Way” dello chef Daniele Creti, mantecata in sala e spolverata di oro edibile, e gli squisiti dessert di Mario di Costanzo, sono stati proposti nella festa organizzata per il primo anno di vita del locale, coinvolgendo lo special guest Chef Emmanuel Di Liddo e la cantante Maria Elena Infantino. Protagonista anche l’ottima pizza di Ivano Veccia e Peppe Aiello.

(Cristina Latessa)

