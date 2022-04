Almare - Fano (PU)

via Ruggero Ruggeri

Indirizzo: via Ruggero Ruggeri

Il ristorante “AlMare” di Fano, evidentemente, mette al centro della sua offerta il pesce e tutti i gli altri elementi, anche evocativi, che il mare mette a disposizione. Nel menu di Simonetta Biagiotti e Antonio Scarantino, dove è custodito Il richiamo della salsedine, l’opportunità di uno spazio unico, affacciato sul mare, dove poter fare grande cucina di pesce con freschezza ed eleganza, si ritrovano l’eco di usanze e sapori riletti con il gusto contemporaneo per la contaminazione. Da un lato, una tavola colorata di pesce azzurro, brodetto e prodotti della campagna, simbolo delle tante commistioni fra terra e mare. Dall’altro, una curiosa navigazione nei sapori internazionali, fatta con geniale creatività. Ecco allora, per esempio, seppia, calamari, gamberi mamme ed evo aromatizzato al sedano, Sogliola, alga dulse, Coroncino e “purasse”, Vialone Nano pesci bianchi e crostacei, Lenticchie, gambero rosa marinato in acqua di mare e latticello, Ombrina, pan di zucchero e murici, Sorbetto di frutta.

