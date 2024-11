Almatò - Roma

Al-Ma-To: Alberto, Manfredi, Tommaso, sono i tre amici e soci che hanno aperto nel 2020 il ristorante Almatò nell’elegante quartiere Delle Vittorie a Roma. Almatò si distingue per la cucina raffinata e di personalità dello chef e socio Tommaso Venuti. Tommaso ha maturato esperienza presso cucine stellate italiane come quella di Cannavacciuolo a Villa Crespi, Heinz Beck alla Pergola e, all’estero, quella londinese di Marcus Wareing. I piatti proposti partono dalla qualità e stagionalità delle materie prime. Nel menu l’omaggio alla città di appartenenza è d’obbligo e allora ecco i ravioli di coda alla vaccinara con una salsa mirepoix, “e altri piatti che raccontano l’Italia - ci dice Venuti - come un cappuccino servito in tazza che in realtà è una spuma di cavolfiore con gelato salato al gorgonzola, mandorle tostate e una gelée di funghi, per un’esperienza di gusto che racconta tutta l’Italia”. Almatò presenta un ambiente intimo e accogliente, ottimo il servizio e molto completa la carta dei vini.

(Cristina Latessa)

