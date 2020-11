Alois Lageder, Doc Alto Adige Cabernet Sauvignon Cor Römigberg 2016

Fra le tante caratteristiche che rendono un vino eccellente c'è da annoverare la sua capacità di invecchiamento. Se l'etichetta poi è “recidiva”, non guasta progettare un parziale immagazzinamento, che possa dare la possibilità ai consumatori di godere di piccole escursioni spazio temporali. È il caso di Rarum, pensato da Alois Lageder per celebrare quei vini aziendali che hanno dimostrato di avere una relazione ben riuscita col tempo e il suo intercedere inesorabile. L'edizione 2020 è dedicata al Cabernet Sauvignon che nasce da un vigneto fra i più belli e rappresentativi della filosofia biodinamica dell'azienda: lo storico Cor (Cuore in latino), parte degli otto ettari del Maso Römigberg sulle sponde del lago di Caldaro. Il cofanetto Rarum 2020 comprende 6 bottiglie delle migliori annate di Cor al prezzo di € 450,00, ma se ancora non si ha confidenza con questa etichetta, è comunque disponibile l'annata 2016. Decisamente riuscita: c'è la tipica foglia di pomodoro; c'è la carnalità della rosa rossa e la succosità delle more mature; c'è il calore delle spezie dolci e la freschezza della liquirizia; c'è la profondità della corteccia, la balsamicità legnosa dell'alloro. È un naso invitante per complessità e nettezza, che in bocca non stanca, anzi: leggermente amaro, si rivela fresco, aderente il giusto e sorprendentemente succoso, lasciando una scia finale di ciliegia e cioccolato extra fondente.

