In armonia con la natura e il paesaggio circostante, Lumen straordinario e suggestivo spazio per ogni esperienza culturale, sulla cima di Plan de Corones, è un luogo che valorizza la montagna, il territorio a cui appartiene ed educa alla sensibilità ambientale. Lo fa attraverso mostre fotografiche, l’architettura che disegna i suoi spazi in perfetto accordo con la montagna e un concept espositivo e narrativo che include anche AlpiNN – Food & Space Restaurant, un ristorante panoramico voluto da Norbert Niederkofler, dove lo chef esprime la sua filosofia tra i fornelli all’insenga del “Cook the Mountain”. È qui che il 18-19 e il 25-26 settembre si svolge “Care’s”, rassegna internazionale di chef che promuove un approccio etico e sostenibile alla cucina e il suo legame con il territorio. Quest’anno intitolata “The nature around you” affronta nuove modalità per “prendersi cura” anche alla luce della recente pandemia, nonché una nuova formula anche virtuale e interattiva che coinvolgerà chef in diretta streaming da altre parti del mondo.

