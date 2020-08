Alta Mora, Doc Etna Rosato 2019

Sono 18 gli ettari a vigneti coltivati sulle pendici dell’Etna di Alberto e Diego Cusumano, a capo di uno dei top player enoici di Sicilia, da cui arrivano in media 70.000 bottiglie. Le altezze dei vigneti variano dai 600 metri di quelli posti a Verzella, ai 1.000 metri di quelli di Guardiola. I vini sono stilisticamente caratterizzati da una cifra sobriamente moderna, come il terroir, del resto, impone, ben centrando le peculiarità dei vini del vulcano. L’Etna Rosato 2019 ha colore rosa luminoso, ad anticipare un profilo olfattivo dai tocchi fruttati e floreali, con qualche cenno di zenzero a rifinitura. In bocca, il vino è succoso e leggiadro, dal sorso sapido e goloso.

Copyright © 2000/2020