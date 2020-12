Altemasi, Doc Trento Brut 2016

Fiore all’occhiello della produzione Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina, Altemasi si è ormai collocata stabilmente tra le migliori Maison della Regione. A guidare la gerarchia del portafoglio etichette aziendale c’è lo spumante Graal, senz’altro una delle più significative interpretazioni della tipologia, ma anche il resto della gamma non è da meno. Il Brut 2016, per esempio, Chardonnay in purezza per almeno 24 mesi sui lieviti, possiede profumi fragranti di susina e pesca gialla, mela matura e frutta tropicale. Il palato è saldo, maturo eppure fragrante, e chiude su una delicata trama carbonica un sorso sapido, appagante e di ottimo ritmo.

