Altemasi, Doc Trento Brut 2018

Questo Chardonnay in purezza Brut di Altemasi è ottenuto dalle uve allevate nei pendii della Valle di Cembra e resta sui suoi lieviti per oltre 36 mesi. La versione 2018 ha spuma persistente e perlage continuo. Al naso, si susseguono toni di frutti e fiori bianchi, tocchi di crosta di pane, mandorla appena tostata e cenni di cioccolato e spezie. In bocca, il sorso è fragrante e intenso, con sfumature agrumate via via più accentuate, che ne definiscono lo sviluppo ed il finale. Fiore all’occhiello della produzione Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina, Altemasi è casa spumantistica ormai collocata stabilmente tra le migliori Maison del Trentino e non solo.

(fp)

Copyright © 2000/2022