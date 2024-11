Altemasi, Doc Trento Brut Gran Cuvée

Nel portafoglio etichette della cantina Altemasi, fiore all’occhiello della produzione di Cavit - storico consorzio trentino che riunisce undici cantine sociali del territorio, per un totale di 5.250 viticoltori – è stato introdotto recentemente il Brut Gran Cuvée. Protagonista di questo Metodo Classico è lo Chardonnay, vitigno di riferimento nella produzione di Trentodoc. Altemasi Gran Cuvée è il risultato di una selezione di vini riserva di tre annate distinte: la 2018, la 2019 e la 2020. Le uve utilizzate provengono dalla Valle di Cembra, dalle colline di Trento e dall’Altopiano di Brentonico. I vini riserva che compongono Altemasi Gran Cuvée vengono vinificati e conservati in legno durante il primo anno, nel secondo anno subiscono un affinamento in acciaio, e poi un ulteriore anno di maturazione in cemento. Delicatamente floreale, al naso, che rimanda ai fiori di tiglio e ginestra, questo spumante aggiunge anche aromi di agrumi, susina, albicocca, crema pasticciera e spezie. In bocca il sorso è fresco e cremoso di leggera e continua sapidità, con un bel ritorno agrumato nel finale croccante.

