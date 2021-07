Amber Lounge - Modena

L’Amber Loung di Modena è ispirato al movimento “From farm to table”, ed è un bistrot moderno che si inserisce in un progetto di benessere a 360°, dalla colazione alla cena con possibilità di fare fitness e lavorare in spazi di co-working. Al bistrot la missione è quella di valorizzare ogni singolo ingrediente, utilizzando materie prime accuratamente selezionate, che favoriscono una rete di piccoli produttori e seguono il ciclo delle stagioni. Caratterizzato da piatti dalle cotture semplici, fatti di ingredienti genuini e sapori perduti, rinnova una sfida che è l’essenza della ristorazione più evoluta del Bel Paese. Sfizioso il menu, solo per fare alcuni esempi: dal “benvenuto di Ceci” (tris di hummus ceci, barbabietola e spinaci, con chips di ceci) alla pasta (pasta di semola fermentata, cipollotto, pane di sarde affumicate, olio di aglio nero); dall’Angus (copertina di Angus bio “Carnofficina”, chimchurri di erbe emiliane, patate dolci) per finire coi Duroni (crumble, duroni, crema di cocco, sciroppo di vaniglia).

