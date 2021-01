A Catania c’è un punto di riferimento fondamentale per gli amanti della cucina fusion e non solo: Amocù. Fondato da Nunzio Di Bella e Fortunato Fasanaro, oltrepassa la cucina regionale e italiana, in favore di una visione internazionale, capace di mettere assieme un concept asiatico, una rivisitazione della cucina giapponese, per certi versi abusata, e alcuni rimandi al gusto Sud Americano. Un approccio stimolato anche dallo chef portoghese Rui Antunes, che porta con sé le contaminazioni della cucina nippo-brasiliana in quella di tradizione giapponese, dando vita ad una vera e propria “Asian mood cuisine”, capace di muoversi tra raffinati tocchi esotici e contemporanei con piatti risultato di un mix intrigante tra consistenze e profumi, ingredienti e culture diverse, facendo convivere mondi lontani senza scivolare nell’autoreferenzialità. Un caleidoscopio di sapori che non ha cessato di esprimersi neppure durante questo periodo così duro per tutta la ristorazione, attraverso un puntuale servizio di ordinazione online e di asporto.

Copyright © 2000/2021