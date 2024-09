Ampeleia, Toscana Igt Rosso Unlitro 2023

Nel 2002, Elisabetta Foradori, Giovanni Podini e Thomas Widmann fondano a Roccatederighi, in Maremma, Ampeleia. I vigneti - 35 ettari complessivi - sono allevati a Cabernet Franc (piantato nel vigneto di 13 ettari La Rocca, insieme al Merlot), Carignano, Mourvèdre, Trebbiano, Malvasia e Ansonica (piantati nel vigneto esteso per 5 ettari di Sassoforte), Alicante (che dimora su 11 ettari a La Pieve), Sangiovese, e Alicante Bouschet (nel vigneto di 6 ettari di Cannuccetto). Da questo articolato mosaico viticolo nascono sette etichette aziendali, nel segno di una cifra stilistica all’insegna di un’agile bevibilità dai tratti “gastronomici”, dallo spiccato carattere e dall’accentuato respiro mediterraneo: il Rosato di Ampeleia, da Alicante e Carignano; il Bianco di Ampeleia, Trebbiano, Malvasia e Ansonica; l’Alicante in purezza; il Cabernet Franc in purezza; l’Ampeleia, sempre Cabernet Franc in purezza e prodotto da oltre 20 anni; l’Ematia, Merlot in purezza; ed, infine, l’Unlitro, oggetto del nostro assaggio. La versione 2023, uvaggio a base di Alicante, Carignano Mourvedre, Sangiovese e Alicante Bouschet maturato per 6 mesi in acciaio, conserva il suo carattere conviviale, obbiettivo cercato fin dalla sua prima annata, la 2011. I suoi profumi rimandano alla viola, alla prugna e all’uva passa, con tocchi speziati. Il sorso è immediatamente piacevole, fresco, agile e sapido e dal finale croccante.

(fp)

