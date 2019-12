Analisi sull’export di vino italiano. Che subisce, in Uk, il contro-sorpasso francese sugli spumanti

A WineNews le riflessioni di Denis Pantini di Nomisma Wine Monitor. Tra i mercati che crescono per il Belpaese, e quelli che frenano. “Bene Giappone, Canada, Germania e Stati Uniti, in negativo la Cina ed il Regno Unito. Dazi Usa, economie in rallentamento come quelle di Germania e Cina, e non ultimo la Brexit, avranno un impatto difficile ancora da decifrare. Ma generano incertezza, e l’incertezza è sempre nemica dei consumi, soprattutto se voluttuari, come quello del vino”

