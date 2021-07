André Robert, Aoc Champagne Le Mesnil Sur Oger Grand Cru Blanc de Blancs Les Jardins du Mesnil

La storia della Maison de Champagne è molto legata a quella della famiglia Robert, da generazioni impegnata nelle vigne di Mesnil Sur Oger, a sud-est di Epernay. Fu Henri a dare inizio, dopo la prima guerra mondiale, all’attività; ed arrivò negli anni '30 a creare un’associazione di viticoltori per mettere in comune i mezzi di pressatura e vinificazione. Nel secondo dopoguerra è André, che lavorava in vigna con il cavallo, a prendere la guida della maison e ad acquistare nel 1960 la casa con le meravigliose cantine di gesso del XIX secolo dove ancora oggi continuano a riposare le bottiglie. Bertrand ha preso in mano la tenuta nel 1981, coadiuvato dalla moglie Colette ed ora è la volta di Claire, guidata dalla stessa passione. La tenuta si estende su 14 ettari ed ospita tre vitigni: Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay. Quest’ultimo apporta agli assemblaggi note minerali, di fiori bianchi e agrumi e permette la produzione di vini fini ed eleganti. Lo Chardonnay è l’uva che meglio rappresenta lo spirito della Maison. In questo mosaico di minuscoli appezzamenti, con la loro biodiversità, il loro suolo, la loro acqua, lo Chardonnay esprime perfettamente tutta la sua personalità. Alla vista è di un bel colore paglierino, carico, note intense floreali, anche ginestra e di susina gialla. In bocca ha un buon impatto, lievemente cremoso, vivo e fresco nella sua parte acida. Pulito e netto sul finale.

(Leonardo Romanelli)

Copyright © 2000/2021