Andrea Arici, Docg Franciacorta Dosaggio Zero 2018

La storia di Colline della Stella inizia alla fine degli anni Novanta. Andrea Arici, poco più che ventenne, decide di recuperare alcuni vecchi vigneti terrazzati, abbandonati da anni, nel comune di Gussago, confine settentrionale della denominazione del Franciacorta. I primi frutti di un lavoro lungo e faticoso, portato avanti con il padre Francesco, vedono la luce nel 2002, quando, dai terrazzamenti rimessi a nuovo, si decide di lavorare nel segno del Franciacorta. Il territorio su cui si snodano le vigne di Pinot Nero e quelle di Chardonnay ha delle caratteristiche molto particolari: calcare attivo perfettamente drenante, in grado di conferire grande mineralità e salinità ai vini. È proprio a partire dal rispetto del territorio e da una forte intuizione di Andrea che si è deciso di fare una scelta coraggiosa e senza compromessi: produrre Franciacorta esclusivamente non dosati. Ciò rende il Franciacorta di Arici estremamente rappresentativo della zona di produzione. Questo spumante, degustato a Roma in occasione di un evento promosso dal Consorzio Franciacorta presso Ais Lazio, ha un colore giallo oro vivace. Al naso emana sentori di frutta secca, alloro, cioccolato, fieno di montagna e pietra. In bocca è secco, deciso e preciso, con una bella freschezza e vivacità e una spiccata persistenza su una vena sapida e minerale. Si abbina bene ad aperitivi, grigliata di pesce e crostacei.

(Cristina Latessa)

