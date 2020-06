Andrea Felici, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019

Melissa, fiori di rosmarino e mentuccia; mandorla e resina fresca: profumi davvero delicati cambiano passo in bocca, dove un sorso intenso, citrino e lungamente sapido invoglia all'accompagnamento gastronomico. Questo è il Verdicchio 2019 di Andrea Felici, azienda con sede ad Apiro, in provincia di Macerata, che sembra davvero aver trovato la quadratura del cerchio, costruendo i suoi Verdicchio con una sintesi perfetta tra i caratteri migliori di quelli di Jesi e di quelli di Matelica. Il risultato raggiunto è a dir poco vincente: le sue etichette sono diventate di slancio ormai dei classici che è impossibile non prendere in considerazione quando parliamo di Verdicchio.

