Andrea Felici, Docg Castello di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico delle Figure Riserva 2017

L’azienda condotta da Leopoldo Felici, fra Apiro e Cupramontana, 12 ettari a vigneto in conduzione biologica per 74.000 bottiglie complessive, sembra proprio aver trovato la formula giusta per porre i suoi vini tra i migliori dell’areale, privilegiando freschezza, tensione e profondità sul piano della cifra stilistica. Una conferma che arriva anche nell’interpretazione di un millesimo decisamente caldo, il 2017, che è stato declinato da manuale. Il Cantico delle Figure Riserva infatti rivela un profilo olfattivo fragrante che passa da toni agrumati a cenni di anice e tocchi di mandorla fresca. In bocca, il sorso è succoso, articolato, tonico e non privo di rimandi alla pietra focaia e alla grafite.

