Andreina di Errico Recanati

La grande passione per la materia prima, in costante crescita gastronomica negli anni in virtù di una cucina che rivede una tradizione quasi esclusivamente di carne: Andreina è veramente un luogo del cuore. Cucina e prodotti di qualità assoluta, finezza ricercata nella preparazione e sapori autentici escono dalle mani sapienti dello chef Errico Recanati, in cima alla gastronomia dell’unica regione al plurale d'Italia, le Marche, ergendosi a vera e propria istituzione locale. Nel ristorante di famiglia, oggi il grande spiedo rapisce ancora lo sguardo all’ingresso e continua a restare protagonista, ma certo con le dovute e volute modernizzazioni, fatte di tecniche affinate e altre abilità. Ne è prova un menu brace che si articola dal pane e burro arrostito all’ostrica di brace, dal latte di baccalà agli sgombri ai carboni, cipolla e lamponi, dal risotto ciauscolo e patata cotta sotto la cenere alla zuppa affumicata di castagne, polpette e caccia per arrivare al dolce finocchio nella terra affumicata e mandarino.

Copyright © 2000/2020