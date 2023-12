Andreola, Docg Valdobbiadene Extra Dry Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore

Nel 1984 Nazzareno Pola ha costituito l’azienda Andreola a Col San Martino e ora la conduce insieme a suo figlio Stefano. Ad oggi possono contare su tanti appezzamenti, che insieme diventano ben 90 ettari di vigne, per una produzione media annua di 900.000 bottiglie. Fra queste c’è la linea dedicata alle Rive, mentre il Dirupo Nazareno Pola è una etichetta speciale, che ogni anno si forma a partire dal vigneto che ha più impressionato il fondatore in persona: un vino dalla doppia anima, dove i profumi delicati di mandorla bianca, glicine e gelsomino si trasformano in bocca in un sorso pieno e fruttato, dalla bolla decisa e dal lieve accenno di caramella di orzo nel finale.

(ns)

