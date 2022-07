Andy Luotto: quando durante le riprese de “La Tregua” in Ucraina andavo nei mercati dei contadini

“I miei ricordi tra cibo e cinema? Ne ho uno bellissimo: nei sei mesi che abbiamo passato in Ucraina per “La Tregua” andavo nei mercati dei contadini dove c’era ogni ben di Dio e compravo i loro prodotti per cucinarli la sera nella mia camera d’albergo a Francesco Rosi, John Turturro e a tutto il cast. Siamo diventati amici e ci scriviamo in questi tempi difficili”. Così, a WineNews, Andy Luotto, artista poliedrico e chef. “Ricordo anche i ciak di “Nero Wolfe” prima di pranzo: dopo ci mangiavamo tutto quello che avevo cucinato per le scene della serie tv interpretando il cuoco di casa Wolfe”.

Copyright © 2000/2022