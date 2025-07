“La politica deve ascoltare di più il disagio non solo degli agricoltori, ma anche dei consumatori”

Dai progetti di cui Slow Food è più orgogliosa e vorrebbe potenziare, all’alleanza con il mondo del bio per cambiare il sistema alimentare, dall’Europa che con le sue risorse ha fatto crescere agricoltura e vino, ma che oggi con le sue scelte sembra penalizzarli, tra burocrazia e revisione di fondi, al cibo come garanzia di libertà: WineNews “a tu per tu” con Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, in Assemblea alla Fao a Roma, dove si parla del futuro del cibo, e la Chicciola rinnova cariche e presidenza (con i rumors che vanno verso la sua riconferma come presidente).

