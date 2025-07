“La rottura del rapporto tra città e campagna è contro natura e produce ignoranza in entrambe”

“Il rapporto tra città e campagna si è drammaticamente rotto, rispetto al passato: è grave ed è contro natura, perché da un lato produce ignoranza nelle campagne su cui culturalmente la città resta egemone, e dall’altro chi abita in città non ha la minima idea di cosa sia la terra che lo fa sopravvivere”. Lo ha detto, a WineNews, giornalista e scrittrice, parlamentare comunista, più volte eurodeputata e presidente onorario Arci, fautrice dell’introduzione del “reddito di contadinanza” e per la quale “l’agricoltura è centrale nella transizione epocale che stiamo vivendo” (ph: Francesco Gili).

